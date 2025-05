Prefeitura quer cobrar ingresso para acesso ao Aquário Municipal

A concessão do Aquário, junto ao Parque do Mirante e ao Elevador Turístico Alto do Mirante, foi aprovada em setembro de 2024. O texto original previa entrada gratuita ao aquário para residentes de Piracicaba, mesmo com a gestão privada.

No entanto, o novo projeto enviado pelo prefeito Helinho Zanatta (PSD) propõe limitar a gratuidade. De acordo com a justificativa, a manutenção da entrada gratuita inviabilizaria a sustentabilidade financeira da concessão. O argumento é que a ausência de receita com bilheteria reduziria o interesse de empresas na gestão do espaço.

A proposta mantém a entrada gratuita ao Parque do Mirante para os moradores da cidade. No caso do Aquário Municipal, o acesso sem cobrança será restrito a alunos da rede municipal de ensino, em visitas pedagógicas durante a semana, e a instituições sem fins lucrativos sediadas no município, em número limitado conforme definido em edital e contrato da concessão.

O projeto menciona que o investimento inicial previsto para revitalização e melhorias dos espaços públicos era de R$ 3.494.968,40. No entanto, segundo relatório da consultoria responsável, houve necessidade de reavaliar os custos devido a danos estruturais causados por fatores climáticos. A Secretaria de Obras estima que será necessário um aporte adicional de R$ 1.000.000,00 para intervenções no Parque do Mirante.