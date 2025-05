Microsoft começa a desativar o Skype nesta 2ª feira (05/06)

A partir de agora, usuários que acessarem o Skype serão automaticamente redirecionados para o Teams. A empresa informou que o login no novo aplicativo poderá ser feito com as mesmas credenciais utilizadas no Skype. Conversas e contatos serão transferidos automaticamente.

O encerramento do Skype havia sido anunciado em fevereiro de 2025. A Microsoft afirmou que a decisão tem como objetivo concentrar os recursos da empresa no Teams, plataforma que reúne funções semelhantes às oferecidas pelo Skype, como chamadas de voz e vídeo, mensagens e compartilhamento de arquivos.

A empresa também disponibilizou uma ferramenta para exportação de dados do Skype, válida até janeiro de 2026. Usuários que não realizarem a migração ou exportação dentro do prazo terão seus dados excluídos de forma definitiva.

O Skype foi lançado em 2003 e adquirido pela Microsoft em 2011 por US$ 8,5 bilhões. Na época, o serviço possuía cerca de 150 milhões de usuários mensais. Em 2020, esse número havia caído para 23 milhões. Segundo a Microsoft, a tecnologia do Skype não acompanhou as mudanças no mercado, principalmente no uso de dispositivos móveis.