Ovos atingem o preço mais barato de 2025, diz estudo da Esalq

O preço dos ovos caiu no final de abril e atingiu a menor marca de 2025, segundo pesquisa do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), de Piracicaba. De acordo com o levantamento, após aumentos de até 40% no preço do alimento, as cinco principais regiões produtoras do Brasil registraram queda.

De acordo com a Esalq, as principais regiões produtoras são Bastos (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Grande São Paulo e Santa Maria do Jetibá (ES). Segundo o estudo, o preço dos ovos foi afetado por conta dos feriados de Páscoa e Tiradentes. A previsão, ainda segundo o levantamento, era a de que os preços começassem a baixar depois da quaresma, o que aconteceu. Segundo a pesquisa, o preço da caixa de ovos vermelhos na região de Bastos passou de R$ 220 para R$ 200 a caixa com 30 dúzias no atacado. Na região de Santa Maria do Jetibá, o preço da caixa com 30 dúzías saiu de R$ 226,99 para R$ 204. Na Grande SP, o valor caiu de R$ 227 para R$ 220, enquanto que em Recife, o preço da caixa passou de R$ 206 para R$ 182. Em Belo Horizonte, o preço caiu de R$ 235 para R$ 209.