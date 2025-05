Piracicaba receberá mais 6 médicos do programa Mais Médicos

Piracicaba terá seis novos médicos do programa Mais Médicos, do governo federal. No total, a cidade terá 39 profissionais do programa. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à deputada estadual Professora Bebel (PT) durante reunião entre a parlamentar e o integrante do governo em Brasília. A reunião foi feita com o objetivo de fortalecer a atuação do SUS (Sistema Único de Saúde) em Piracicaba.

Saiba mais

De acordo com a deputada, os novos médicos vão ajudar a ampliar a rede de assistência do SUS em Piracicaba e contribuir para resolver a falta de médicos na cidade. Na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), a cidade de São Pedro também vai receber mais dois médicos do programa. “Todas as 51 USF (Unidades de Saúde da Família) contam hoje com atendimento médico em Piracicaba em jornada completa de 40 horas, uma vez que 33 vagas já estão ocupadas com médicos do programa federal”, disse Bebel.