Após 24 anos, Esalq encerra projeto de equoterapia em Piracicaba

PREFEITURA

A descontinuidade do programa na Esalq não afetará o serviço prestado nessa área pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde informou que tem contrato com a empresa Instituto Cavalgar, cujas instalações ficam dentro de espaço em área pertencente a Esalq/USP. “O contrato é para atendimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e também aquelas que necessitam de reabilitação por meio da equoterapia. O atendimento a essas crianças está sendo realizado normalmente pela empresa contratada.

São atendidas um total de 36 crianças com as sessões em equoterapia: 18 com deficiência física ou múltipla; e 18 com TE”, explicou.