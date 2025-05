Novo golpe do 'falso advogado': Saiba como se proteger

Um levantamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aponta que, em 2024, pelo menos 1.600 pessoas foram alvos do golpe conhecido como “falso advogado” no estado de São Paulo. A unidade federativa concentra o maior número de denúncias registradas, mas a prática criminosa já ocorre em outras regiões do país.

Saiba Mais:

Modus operandi do golpe

A fraude começa com o uso indevido de dados públicos de processos judiciais. Com essas informações, criminosos entram em contato com os envolvidos no processo, fingindo representar seus advogados.