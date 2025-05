Temperaturas sobem de novo em Piracicaba e chegam aos 31ºC

As temperaturas em Piracicaba apresentam a partir desta sexta-feira (2) uma tendência de subida, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As mínimas começam a chegar aos 15ºC, contra os 13ºC registrados nos últimos dias, e as máximas vão se aproximar dos 30°C.

Nesta sexta-feira, a máxima prevista é de 29ºC, sem previsão de chuvas. O céu deve ficar aberto. No sábado (3), a mínima prevista é de 13ºC e a máxima chega aos 30°C, com céu claro pela manhã e à noite e clima nublado à tarde.

No domingo (4), a mínima prevista é de 14ºC e a máxima é de 30°C, com poucas nuvens no céu. Na segunda-feira (5), a previsão indica mínimas de 14ºC e máxima de 31ºC, com muitas nuvens no céu.