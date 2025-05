Carro bate em moto e destrói muro em Piracicaba

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite desta quinta-feira (1), no Vila Fátima em Piracicaba. A batida foi na rua Alberto Coral, perto do cruzamento com a rua Inácio da Cunha Caldeira.

De acordo com a Polícia Militar, um VW Gol seguia pela via, e bateu lateralmente em uma motocicleta Honda. Depois da colisão, o carro ainda acertou o muro de uma casa na esquina com a rua Caetano Carmignani.

Testemunhas disseram que o motorista do Gol foi identificado, mas ele não estava mais no local quando a polícia chegou. O motociclista foi socorrido por uma equipe de resgate e levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele não conseguiu relatar o que aconteceu.