Vereadores pedem que Tarcísio cancele editais de pedágios

O governador Tarcísio de Freitas chegou a afirmar que a instalação dos pedágios na estrada estaria cancelada. O presidente da comissão, o vereador Gustavo Pompeo (Avante), porém, defende que o edital deve ser cancelado formalmente para garantir segurança jurídica à população. “Não podemos repetir o erro ocorrido nas estradas Piracicaba-São Pedro e Piracicaba-Charqueada, onde inicialmente se disse que não haveria cobrança e, no fim, os pedágios foram instalados”, disse.

A Frente Parlamentar contra a instalação dos pedágios na rodovia SP-304 (Luiz de Queiroz), entre as cidades de Piracicaba e Americana, pediu que o governo estadual cancele de forma definitiva o edital que prevê a privatização e instalação dos pórticos na estrada. O sistema previsto é o free flow, em que a cobrança é automática. Segundo a Frente Parlamentar, o principal foco do pedido é a Rodovia Luiz de Queiroz, mas a reivindicação se estende também à SP-135, conhecida como Estrada Velha de Tupi.

Ainda de acordo com o vereador, a eventual cobrança nos trechos tornaria o custo de vida mais caro na região. “Essa cobrança impactaria desde o transporte de produtos até o deslocamento diário da população”, disse. “Não podemos esperar que os projetos estejam prontos para serem executados. É agora que devemos nos manifestar com força, exigindo o cancelamento do edital enquanto ainda é possível reverter o processo”, completou.

Segundo estudo de estimativa de demanda e receita divulgado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado, os valores previstos para os pedágios na SP-304 e na SP-135 variam inicialmente entre R$ 1,26 e R$ 3,48, com previsão de reajustes progressivos ao longo da concessão.

A cobrança será feita por meio do sistema free flow, em que os veículos são tarifados ao passarem por pórticos eletrônicos, sem necessidade de paradas. Quem utiliza TAGs automáticas tem desconto de 5% sobre o valor da tarifa. Para os demais motoristas, o sistema fará a leitura da placa, gerando cobrança a ser paga em até 48 horas por meio de aplicativo, WhatsApp ou plataforma online.