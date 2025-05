Com urgência, Câmara analisa pacotão de projetos da Prefeitura

O Projeto de Lei Complementar 05/2025 - único do pacote que não tramita em regime de urgência - trata de mudanças nos procedimentos para análise de “projetos de empreendimentos habitacionais de parcelamento do solo e condomínios edilícios”. O projeto altera a lei complementar 421/2020, e centraliza na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos a análise de projetos urbanísticos, a emissão da Certidão de Diretriz e a implementação, "sempre que tecnicamente possível", de meios para redução dos prazos de licenciamento.

A Câmara de Piracicaba vai analisar nesta segunda-feira (5) um pacote de projetos do Executivo piracicabano. No total, são seis proposituras, sendo três projetos de lei e três projetos de lei complementar. Desses projetos, cinco tramitam em regime de urgência aprovado no último dia 24 de abril.

Outro projeto trata da instituição no município da Cosip (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública). O texto prevê valores de cobrança com base na faixa de consumo e na natureza dos imóveis. A propositura estabelece que “os recursos arrecadados a título da Cosip serão destinados exclusivamente ao custeio, à expansão, à modernização, à manutenção e à melhoria da iluminação pública no município” e prevê isenção para residências classificadas como de baixa renda.

Também está em pauta o projeto de lei complementar que trata da possibilidade de doação de imóveis edificados no âmbito de programas de incentivo ao desenvolvimento industrial e comercial e ao Setor Automotivo. A proposta, em linhas gerais, visa autorizar, mediante edital, nova doação de imóveis que anteriormente faziam parte de projetos de incentivo, mas cujos prazos e previsões não foram devidamente atendidos pelos donatários.

Em relação aos projetos de lei, o PL 94/2025 quer colocar na legislação vigente a gratuidade de acesso dos habitantes de Piracicaba ao Parque do Mirante "Ladice Soriano Salgot", além de garantir a gratuidade de acesso ao Aquário Municipal "Ilda Borges Gonçalves", em dias de semana, a alunos matriculados nas escolas públicas municipais, “em visitas pedagógicas guiadas pelas escolas”, e a instituições sem fins lucrativos com sede no município, também durante a semana.

Já o projeto de lei 95/2025, de acordo com a justificativa do Executivo, “propõe uma reformulação abrangente na governança, gestão e sustentabilidade do Parque Tecnológico de Piracicaba (PTP)”. A propositura prevê que a gestão e operação ficarão a cargo de uma Entidade Gestora do terceiro setor, mediante chamamento público, pelo prazo de 10 anos, estabelece a criação de um órgão de governança composto por integrantes da Administração Pública Municipal, academia, sociedade civil organizada e empresas residentes, “sendo um colegiado democrático com competências consultivas e deliberativas, dentre as quais, a aprovação do plano anual de trabalho e das contas da entidade gestora, bem como a seleção de empresas e demais entidades interessadas em integrar o arranjo de inovação”, e traz outras previsões.