Bebel: 'classe trabalhadora do século 21 está dispersa'

Feriado comemorado no mundo inteiro, o Dia do Trabalhador é considerado uma data de homenagem às pessoas que movimentam desde a economia local até a economia mundial. A data, que hoje é de celebração, porém, surgiu em um contexto violento no ano de 1886. Uma greve organizada por trabalhadores da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que reivindicavam a redução da jornada de trabalho, foi violentamente reprimida pela polícia da época a mando dos patrões. A data de início da greve: 1° de maio.

Para a parlamentar piracicabana, o que muda nas relações de hoje em dia é também a forma de organização dos trabalhadores. Antigamente, segundo Bebel, a classe trabalhadora era mais uniforme, enquanto que hoje, os trabalhadores atuam de forma individualizada. “A classe trabalhadora do século 21 está dispersa e possui características bem diferentes dos operários que antes trabalhavam às dezenas de milhares em grandes concentrações fabris, o que coloca para os sindicatos o desafio de encontrar formas de acolhê-la, organizá-la, identificar suas necessidades e formular reivindicações que dialoguem com sua natureza de trabalhadores individualizados, que muitas vezes se consideram patrões de si mesmos”, disse.

Com as mudanças nas relações trabalhistas, a deputada, que também é segunda presidente da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) considera que a data do 1° de maio é mais uma oportunidade de reflexão sobre a adaptação, tanto dos trabalhadores quanto do mercado de trabalho, a novos tempos. “O 1º de Maio é mais um dia de refletirmos sobre essas e tantas outras questões e para renovar nossa disposição de seguirmos o exemplo daqueles trabalhadores e trabalhadoras de Chicago: enfrentar as dificuldades, lutar e vencer”, afirmou. “Mas também é um dia para comemorarmos as conquistas que temos obtido e faço questão de, nesta data, cumprimentar cada trabalhadora e trabalhador”, finalizou.