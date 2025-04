Veja a mansão de chefe que tomou carro de funcionária em sorteio

Rodrigo Morgado foi detido durante a Operação Narco Vela, realizada pela Polícia Federal (PF) para combater o tráfico internacional de drogas. Ele é um dos investigados no caso, e, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um de seus endereços em São Paulo, agentes da PF encontraram uma arma não registrada.

Saiba Mais:

Morgado ganhou notoriedade após realizar um sorteio de um veículo durante uma festa de fim de ano organizada pela empresa que possui. A vencedora do sorteio, uma funcionária, teve o carro retirado após ser acusada por Morgado de não cumprir as regras do regulamento. De acordo com ele, a mulher foi demitida por comportamento inadequado.

Operação Narco Vela