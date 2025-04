VÍDEO: Incêndio destrói 4 moradias em comunidade de Piracicaba

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e trabalharam intensamente para conter as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais, colocando em risco a segurança da comunidade. Graças ao trabalho eficiente dos bombeiros, não houve registro de feridos.

O fogo, que teve início em uma área de mato queimada por um desconhecido, se espalhou rapidamente e destruiu as quatro moradias, sem registro de feridos.

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Pereirinha, na região do São Jorge em Piracicaba, na manhã desta quarta-feira (30).

A Polícia está presente no local e investiga as circunstâncias do incêndio. Segundo informações, procura-se o autor, que teria iniciado o fogo na área de mato.