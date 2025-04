Ovo e café lideram alta no preço dos alimentos em 2025

De acordo com os dados, o preço médio do ovo passou de R$ 0,91 em dezembro para R$ 1,21 em março, representando uma alta de 32,4%. Já o preço do café, tanto em pó quanto em grãos, foi de R$ 53,90 para R$ 67,39 no mesmo período, com aumento de 25%.

A pesquisa "Variações de Preços: Brasil & Regiões", realizada pela ferramenta Horus Price, do ecossistema Neogrid, revela que os preços dos ovos e do café lideram o aumento nos valores dos alimentos em 2025.

A pesquisa destaca que o aumento no preço dos ovos é reflexo do aumento do custo do milho, principal componente da alimentação das galinhas, e do encarecimento das embalagens. Esses fatores impactam as margens dos produtores, que repassam os custos ao valor final do produto. Além disso, a pesquisa aponta uma demanda atípica para o produto devido à Quaresma e à Páscoa. Espera-se que o preço dos ovos se estabilize a partir de abril, com a redução no consumo sazonal.

O estudo também revela que outras categorias, como leite em pó (1,6%), refrigerantes (1,5%) e shampoo (1,3%), apresentaram aumentos menores no mesmo período.

Entre fevereiro e março, o café e os ovos também figuraram entre os itens com as maiores altas mensais, com variações de 7,3% e 5,1%, respectivamente. O leite UHT teve aumento de 2,9%, seguido de refrigerante (1,2%) e queijos (0,9%).