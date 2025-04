Unidade do Coração da Unimed registra 100 procedimentos de TAVI

A Unimed Piracicaba celebra um marco importante neste mês: a realização de 100 procedimentos de Implante de Válvula Aórtica por Transcateter (TAVI), no laboratório de Hemodinâmica da Unidade do Coração, instalado em 2019, no Hospital Unimed, pelo presidente Carlos Joussef.

“A TAVI é um procedimento minimamente invasivo, indicado para o tratamento do estreitamento da válvula aórtica, estrutura responsável por regular a passagem sanguínea do coração para os vasos do sistema circulatório”, completou o dirigente.

Realizada por médicos hemodinamicistas, a técnica consiste na introdução de uma prótese valvar por meio de punção na virilha do paciente, sem necessidade de anestesia geral na maioria dos casos. Dessa forma, evita-se a cirurgia convencional de peito aberto, reduzindo o tempo de internação e acelerando a recuperação.