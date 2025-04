Uniodonto de Piracicaba celebra 25 anos de história

Assim, no dia 19 de setembro de 1999, ou pouco mais de 25 anos atrás, a Uniodonto inicia as atividades de sua primeira Clínica Integrada Odontológica que atendeu até março à rua do Rosário n° 37. Criada para atender planos pessoa física, ela serviu para aprofundar parcerias comerciais com empresas, entidades e associações. De lá para cá, a ideia foi bem aceita, o que motivou a expansão de clínicas próprias em cidades como Rio das Pedras, Tietê e Tatuí, onde a Uniodonto também atua.

Até a implantação da primeira Clínica Integrada, a Uniodonto possuía atendimento apenas nos consultórios de seus dentistas cooperados, seguindo dias e horários de atendimento determinado pelo próprio estabelecimento. Com as Clínicas, o usuário dos planos odontológicos teve mais opção e flexibilidade na marcação de consulta e realização de tratamentos.

Uma das novidades nesta área foi apresentada em março, quando a Uniodonto inaugurou sua nova Clínica Integrada Odontológica. Este espaço altera o atendimento feito hoje na Clínica Uniodonto da rua do Rosário, 37, cujo prédio já foi desativado. O novo local foi inteiramente projetado para atender às necessidades do usuário e do dentista, com 1 mil metros de área construída. Nele estão sendo oferecidas modernidades da odontologia como radiologia digital, harmonização facial, alinhadores invisíveis e outros.