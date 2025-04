Novo sistema para pedir iluminação pública: entenda ferramenta

O sistema está disponível no Portal da Prefeitura, no espaço de acessos rápidos, mas também pode ser acessado diretamente pelo endereço https://ip.somasig.com.br/registrar-ocorrencia/piracicaba

No link, a pessoa escolhe o tipo de ocorrência registrar e deverá indicar num mapa a localização da luminária a passar por manutenção. Feita a indicação no mapa, serão pedidos o endereço do lugar, referência, descrição sucinta do problema, além de dados do solicitante - como telefone e e-mail - para o retorno à solicitação bem como para tirar dúvidas de localização. A população poderá registrar ocorrências de setor apagado, setor aceso durante o dia, lâmpada apagada ou lâmpada acesa durante o dia, lâmpada oscilando, vandalismo, problema no poste, pedido de ponto de iluminação, pedido de melhoria ou outro problema.

“Se houver uma equipe na rua que recebeu a solicitação e estiver por perto, ela já pode realizar a manutenção, dando mais celeridade ao serviço e facilitando a vida do contribuinte”, explica Luciano Celêncio, titular da pasta.

Caso a pessoa não esteja próximo ao local, com a ordem de serviço em mãos, ela realizará a manutenção o mais rápido possível, com prazo limite de 10 dias úteis para os trabalhos mais complexos.