IPEM lacra bomba em posto no São Dimas, em Piracicaba

Equipes do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) lacraram uma bomba de combustíveis do posto Liberato nesta terça-feira (29), na avenida Centenário, em Piracicaba.

Segundo Josias Barbosa, delegado regional do IPEM responsável por Piracicaba e outras 21 cidades, a bomba foi lacrada após uma fiscalização de rotina constatar irregularidades muito acima do permitido. A margem de erro tolerada é de 0,1% a cada 20 litros abastecidos — o equivalente a 100 mililitros para mais ou para menos. No entanto, no equipamento fiscalizado, foram registradas variações entre 1,6 e 1,7 litro a menos por 20 litros abastecidos, o que representa uma perda de cerca de 8% para o consumidor.

Diante da irregularidade, a equipe do IPEM lacrou a bomba e apreendeu as placas eletrônicas do equipamento, que serão analisadas em laboratório. “Esses erros já são passíveis de autuação, com multas que podem ultrapassar R$ 1 milhão, além da possibilidade de cassação da inscrição estadual, conforme prevê a legislação”, afirmou Barbosa.