Veja: carros, motos e ônibus crescem na frota de Piracicaba

As motocicletas também seguem em alta. Em 2025, já são 57.641 motos em circulação, número superior aos 57.240 veículos registrados no ano anterior. Isso representa um acréscimo de 401 unidades em apenas quatro meses. Quando comparado ao total de 2023, que era de 54.801 motocicletas, o aumento em dois anos é de 2.840 unidades.

O número de ônibus também apresentou leve crescimento. A frota passou de 1.866 em 2024 para 1.873 em 2025, um acréscimo de sete veículos. Em relação a 2023, quando o município contava com 1.669 ônibus, o salto foi de 204 unidades, indicando expansão contínua no transporte coletivo.

Somando apenas os três principais tipos de veículos — automóveis, motocicletas e ônibus — Piracicaba já contabiliza 256.814 registros em 2025, o que representa 976 veículos a mais do que em 2024, um crescimento de 0,38% apenas nos primeiros quatro meses do ano.

Além desses, o levantamento do Detran-SP aponta que Piracicaba possui, em 2025, um total de 328.106 veículos em circulação, considerando todas as categorias, como caminhões, caminhonetes, utilitários, tratores, micro-ônibus, entre outros. Esse total era de 326.783 em 2024, um aumento geral de 1.323 veículos no período.

Entre os veículos leves, como caminhonetes e utilitários, também houve crescimento. As caminhonetes passaram de 23.412 unidades em 2024 para 23.708 em 2025. Já os utilitários foram de 12.985 para 13.169, crescimento de 184 unidades no ano.

O município também apresentou leve alta no número de micro-ônibus, passando de 245 em 2024 para 250 em 2025. Já os caminhões somaram 8.942 registros em 2025, contra 8.865 no ano anterior.