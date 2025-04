Ato em Piracicaba reivindica melhores condições de trabalho

A Frente de Esquerda Unificada de Piracicaba faz nesta quarta-feira (30) um ato em celebração ao Dia do Trabalhador, comemorado mundialmente no dia 1° de maio. O ato público, chamado de “Por um Brasil mais justo: Solidário, Democrático, Soberano e Sustentável”, vai reunir partidos progressistas, sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais e populares em defesa dos direitos e pautas comuns. O objetivo do ato é chamar a atenção dos trabalhadores e da sociedade para a mobilização e defesa de empregos dignos. O evento acontece às 16h no largo do Terminal Central de Integração.

Na pauta do movimento estão a valorização dos trabalhadores, com melhores salários e valorização do salário mínimo, menos juros, mais empregos e renda, fortalecimento das negociações coletivas, igualdade salarial entre homens e mulheres, em defesa da democracia e soberania nacional, aposentadoria digna e valorização do servidor público. Também estão na pauta assuntos como a regulamentação do trabalho por aplicativos, valorização das empresas públicas e manifestações contra o feminicídio, contra o assédio moral, sexual, racismo e qualquer forma de discriminação, em defesa da escola pública de qualidade e saúde e segurança no trabalho, além do fim da jornada 6x1.