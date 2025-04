Veja: guia completo para armazenar e descongelar corretamente

Porcione adequadamente: Divida os alimentos em porções individuais, facilitando o descongelamento e evitando o desperdício.

Resfrie antes de congelar: Espere a comida esfriar completamente antes de levar ao congelador. Colocar alimentos quentes pode elevar a temperatura do freezer e comprometer a qualidade de outros itens.

Embale com cuidado: Se utilizar potes, deixe um espaço livre (cerca de 1 a 2 cm) para a expansão dos alimentos durante o congelamento. Se optar por sacos plásticos próprios para congelamento, retire o máximo de ar possível antes de selar.

Etiquete sempre: Identifique cada marmita com o nome do prato e a data de preparo. Isso ajuda a controlar o tempo de armazenamento e evita surpresas desagradáveis.

Organize no freezer: Distribua as marmitas de forma organizada, evitando empilhamento excessivo que possa dificultar o congelamento uniforme.