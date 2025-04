VÍDEO: tumulto em voo para NY termina em expulsão.

Um voo que tinha como destino Nova York, partindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU), na última quinta-feira (25/4), passou por um momento de grande tensão que o fez retornar ao portão antes da decolagem. A situação culminou com a retirada de dois passageiros da aeronave.

Segundo relatos, uma passageira brasileira se irritou com o atraso na decolagem e tentou entrar na cabine para questionar os pilotos, gerando um grande tumulto. Um vídeo do momento mostra quando ela é derrubada no corredor da aeronave. Outro homem, ao presenciar a confusão, começou a gritar com a mulher, os comissários de bordo e outro passageiro.