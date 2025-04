Veja: Brasil terá uniforme vermelho e preto na Copa de 2026

A Seleção Brasileira inovará no seu segundo uniforme para a Copa do Mundo de 2026, trocando o tradicional azul por um design em vermelho e preto. O lançamento da nova vestimenta está previsto para a Data Fifa de março do próximo ano, a última antes do Mundial sediado nos Estados Unidos, Canadá e México.

VEJA TAMBÉM:

A decisão de alterar a cor predominante do segundo uniforme foi tomada há cerca de um ano, em uma reunião no Rio de Janeiro, e a informação foi divulgada na última semana pelo site Footy Headlines, especializado em uniformes esportivos. Esta será a primeira vez na história que o Brasil utilizará uma cor fora do eixo amarelo, azul e branco (usada até 1950) em uma Copa do Mundo.