Saiba quem é a panicat detida pela terceira vez em nove meses

Ana Paula Leme, ex-panicat do programa Pânico na Band, foi detida na noite da última segunda-feira (28), em Campinas (SP), após causar um incidente em uma unidade da loja Oxxo, localizada na Rua Jorge Figueiredo, no bairro Taquaral. Esta é a terceira vez que ela é detida em um período de nove meses.

Saiba Mais:

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por funcionários do estabelecimento devido ao comportamento da cliente, que discutia com outras pessoas no local. Ao chegarem, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas Ana Paula teria resistido à prisão e se recusado a se identificar. Apesar disso, ela foi reconhecida pelos agentes e encaminhada ao 1º Distrito Policial da cidade.