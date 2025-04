Após 5 anos de espera, pacientes recebem aparelho auditivo

A secretária-executiva de Atenção Primária e Secundária, Daniela Andrade, enfatizou a importância da ação. “Vamos zerar esta fila de espera e seguir com outros mutirões para zerar as filas em todas as especialidades da cidade. Fazer isso é dar mais cidadania a população”.

PRÓTESES – Os aparelhos são de amplificação sonora individual nos tipos A e B, compatíveis com perdas auditivas de grau leve a profundo, e o tipo C, compatível com perdas auditivas de grau leve a severo. A entrega é realizada pelo setor de Fonoaudiologia do Centro de Especialidades Médicas (CEM), o Postão, que fica à Travessa Professor Newton de Almeida Mello, s/n, Centro, atrás do Mercado Municipal.

ACESSO – Para os usuários do SUS terem acesso aos aparelhos auditivos, o paciente deve ir até a Unidade de Saúde de referência e passar por consulta com clínico geral para posterior encaminhamento a otorrinolaringologista. Por meio de exame de audiometria será verificado o grau de surdez. A partir deste resultado, se necessário, é feita uma ficha pré-cadastro que é o protocolo para abrir APAC (Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade) exigida pelo Ministério da Saúde. Cabe lembrar que a prioridade para receber estes aparelhos é crianças de zero a 15 anos, sempre respeitando as normas e critérios estabelecidos pelo Governo Federal.