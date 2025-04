Cratera engole rua no bairro Santa Rita, em Piracicaba

Uma cratera se formou na rua Carolina Secheto Martins, na esquina com a rua Bárbara Travaglini Lubiani, no bairro Santa Rita, em Piracicaba. De acordo com relatos de moradores à reportagem do Jornal de Piracicaba, o problema teve início há cerca de dois meses, quando surgiu um buraco no asfalto.

Com o passar das semanas e devido às chuvas, o buraco aumentou progressivamente até atingir grandes proporções, comprometendo parte da via e dificultando o tráfego de veículos e pedestres. A cratera que possui cerca de três à quatro metros de diâmetro, ocupa um trecho significativo da rua e já altera a rotina de quem circula pela região.

Saiba Mais: