Ovo: quantos comer por dia sem riscos?

Estudos científicos sugerem que a ingestão de 2 a 3 ovos por dia pode ser segura para a maioria das pessoas saudáveis. Contudo, essa recomendação não é universal e pode variar significativamente dependendo do histórico de saúde individual, incluindo a presença de diabetes, problemas cardiovasculares e níveis elevados de colesterol LDL ("ruim"). A consulta com um profissional de saúde é, portanto, a melhor maneira de determinar a quantidade ideal para cada pessoa.

Considerado um superalimento pela sua riqueza nutricional, o ovo oferece inúmeros benefícios para a saúde, desde o ganho de massa muscular até a prevenção do envelhecimento celular e de doenças crônicas. Sua versatilidade na cozinha o torna um ingrediente presente em diversas preparações. No entanto, a moderação no consumo é fundamental, especialmente devido ao teor de colesterol presente na gema.

Como Escolher Ovos de Qualidade no Supermercado

Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, explica que a casca do ovo atua como uma barreira protetora natural. Apesar de ser um alimento perecível, o ovo possui uma validade relativamente longa. A especialista enfatiza a importância de alguns cuidados no momento da compra para garantir a qualidade e a segurança do consumo:

Na Embalagem: