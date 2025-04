Piracicaba leva 165 atletas ao Jomi, em São Manuel

A Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) confirmou a participação de 165 atletas na edição 2025 dos Jomi (Jogos da Melhor Idade), que será realizada de 30 de abril a 4 de maio, em São Manuel. Bicampeã da fase regional em 2023 e 2024, a cidade chega à competição com a expectativa de conquistar o tricampeonato, competindo em 15 modalidades nas categorias masculino, feminino e misto.

A delegação será acompanhada por 20 profissionais, entre membros da comissão técnica, equipe de apoio e logística. Parte da equipe segue para São Manuel nesta terça-feira (29), para a entrega da documentação dos atletas, participação no congresso técnico e preparação do alojamento. A cerimônia de abertura será realizada nesta quarta-feira (30), às 16h, no Ginásio Poliesportivo Milton Monti. Logo após a solenidade, Piracicaba estreia nas competições com a apresentação da equipe de coreografia.

VEJA TAMBÉM