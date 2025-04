Supermercados enfrentam escassez de mão de obra

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontou que supermercados enfrentam escassez de trabalhadores em oito das dez funções com maior presença na folha de pagamento do setor. Juntas, essas ocupações representam cerca de 70% da força de trabalho do segmento.

Essas funções exigem algum nível de qualificação técnica, o que tem se tornado um desafio para os empregadores. Um estudo da consultoria de recursos humanos ManpowerGroup mostrou que 81% das empresas no Brasil enfrentam dificuldade para encontrar profissionais com as competências necessárias.

Além da escassez de candidatos qualificados, empresas também relatam obstáculos para manter os trabalhadores contratados. A rotatividade aumentou em 2024, com crescimento tanto nas contratações quanto nas demissões voluntárias. Dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgados em novembro, revelam que, em setembro, 38,5% das demissões foram a pedido dos próprios empregados — o maior índice já registrado.

Falta de interesse

Outro fator observado é a redução do interesse de jovens por vagas em supermercados. Antes considerados como porta de entrada no mercado de trabalho, esses cargos têm sido preteridos por ocupações informais, que oferecem maior flexibilidade de horário. Dados do IBGE e do Sebrae mostram que, entre 2013 e 2023, o número de jovens de 18 a 29 anos com negócios próprios cresceu 23%. Apesar disso, apenas uma parte desses empreendimentos emprega outros trabalhadores.