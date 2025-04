Tempo frio começa a ganhar intensidade em Piracicaba

O frio começa a ganhar intensidade em Piracicaba nesta semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas começam a baixar a partir de terça-feira (29), com novas chances de chuvas ao longo da semana.

Segundo o Inmet, nesta segunda-feira (28), a previsão indica que há possibilidade de chuvas no período da tarde, com chances de raios e trovões ao longo do dia. A máxima fica em 24ºC. Na terça, a mínima fica em 14ºC e a máxima chega aos 24ºC, com previsão de tempo nublado durante a manhã e à tarde, com possibilidade de chuvisco. Na quarta-feira (30), a mínima prevista fica em 14ºC e a máxima chega aos 24ºC, com o clima predominantemente ensolarado, mas com períodos de céu nublado e carregado.