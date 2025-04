Jovem de 19 anos morre após motocicleta bater em árvore

Um grave acidente na madrugada deste domingo (27) matou a garupa Bruna de Souza Miazzo, de 19 anos, e deixou o condutor de uma motocicleta, de 18 anos, em estado gravíssimo. A colisão ocorreu na avenida Lauro Corrêa da Silva no Jardim do Lago, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com informações, o jovem pilotava uma motocicleta Honda Sahara 300 quando perdeu o controle, invadiu o canteiro central e bateu violentamente contra uma árvore. Bruna não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU e encaminhado em estado crítico ao hospital Hapvida.

Equipes da Polícia Militar e da perícia estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo de Bruna foi levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.