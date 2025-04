Torneio em Piracicaba reúne 450 atletas no Blatkauskas

Piracicaba será representada neste importante evento por duas atletas: Barbara Borges, na categoria sub-21, +68 kg; e a atleta Valentina Pedroso Carvalho, que irá competir na categoria sub-14, + 57 kg.

Além disso, entre os dias 1º e 3, paralelo à Seletiva 2, acontecerá as finais do Campeonato Paulista de Karatê, na cidade de São Bernado do Campo, na região do Grande ABC Paulista. O evento deverá ter a presença de vários atletas de Piracicaba.

Essa competição tem como objetivo classificar os quatro melhores atletas de São Paulo para disputar a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro, que irá acontecer no mês de julho, em Londrina, no Paraná.