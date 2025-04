Entenda valores da nova taxa da iluminação pública de Piracicaba

A proposta atribui à Secretaria Municipal de Finanças a responsabilidade pela administração da nova contribuição. A arrecadação será feita pela concessionária de energia, que repassará os valores ao município sem custos adicionais.

Os recursos arrecadados com a Cosip serão depositados em conta vinculada e usados exclusivamente para o sistema de iluminação pública, respeitando regras de transparência e controle fiscal.

Se aprovada, a lei entrará em vigor na data de sua publicação, mas os efeitos da cobrança da COSIP só passarão a valer a partir de 1º de janeiro de 2026.

A justificativa do projeto destaca ainda que a criação do novo tributo visa aliviar os cofres do município, que atualmente arcam integralmente com os custos da iluminação pública, e que a medida está alinhada com boas práticas tributárias e com a legislação federal e regulamentos da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).