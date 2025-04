Prefeitura inicia ações de melhorias na Rua do Porto

A primeira medida consiste no nivelamento do trecho localizado entre o campo de futebol da Avenida Alidor Pecorari e os banheiros públicos na Rua do Porto, próximo ao final da via, no sentido da Passarela Estaiada e da Ponte Pedro Francisco Prudente (Ponte do Morato). O trabalho inclui a ampliação do estacionamento na área, permitindo a acomodação de veículos maiores, como ônibus e vans de turismo. Durante a manhã de segunda-feira, máquinas realizaram o processo utilizando material asfáltico reaproveitado de obras anteriores, o que ajudará a evitar a formação de barro ou lama em caso de chuva. A previsão é que o serviço seja concluído até sexta-feira (11/04).

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, iniciou na manhã desta segunda-feira (7/04) um conjunto de ações para melhorar a mobilidade na Rua do Porto e nos arredores. O objetivo é facilitar o acesso para turistas e moradores da cidade que visitam a área e seus pontos turísticos. A iniciativa conta com a colaboração das Secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, além da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

A secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, comentou sobre a importância das ações: “A região da Rua do Porto é um dos principais atrativos turísticos da cidade. Iniciamos as melhorias aqui e planejamos outras ações para melhorar a experiência tanto para os turistas quanto para os moradores da cidade que acompanham visitantes no local.”

Entre as outras medidas em planejamento pela Secretaria de Turismo, está a ampliação do número de pontos de embarque e desembarque de passageiros, destinados a ônibus e vans de turismo, nas avenidas Beira Rio e Alidor Pecorari. Serão criados dois novos pontos: um em frente à passarela Pênsil e outro em frente ao Casarão do Turismo. Com essas adições, o número total de pontos para esse serviço será de quatro, incluindo os que estão localizados perto do Museu da Água e no trecho da Rua do Porto que está sendo nivelado. Além disso, está sendo estudada a possibilidade de criar um bolsão de estacionamento exclusivo para vans e ônibus de turismo.

Clarissa destacou a importância da infraestrutura para o turismo: “A cidade precisa estar preparada para receber quem nos visita. Além das ações de capacitação que estamos promovendo, como o curso de Turismo Rural iniciado no mês passado, também estamos investindo na melhoria dos espaços físicos, e as ações na Rua do Porto são um exemplo disso.”