Aves do Tanquã são catalogadas

Com o intuito de estimular o turismo de experiência com a observação de aves, a Prefeitura de Piracicaba, em parceria com a Prefeitura de São Pedro, iniciou no fim da semana passada ação formativa para os pescadores do Tanquã, local conhecido como o “minipantanal paulista”, onde já foram catalogadas cerca de 170 espécies de aves, além de mamíferos, répteis e anfíbios.

Na ocasião, os pescadores do Tanquã tiveram a oportunidade de participar de palestra com conteúdo que tratou de temas como consciência ambiental, espécies de aves presentes no Tanquã e ferramentas digitais para auxílio de identificação delas. Estão previstos outros encontros formativos abordando conceitos como turismo de experiência e rural, hospitalidade e infraestrutura. Haverá, ainda, uma expedição de observação de aves pelo Tanquã, aberta ao público, gui-ada pelos pescadores que participarem da capacitação. A data será divulgada em breve.

“Esta ação foi uma etapa introdutória, de sensibilização, para que aqueles que conhecem as águas do Tanquã vejam outro potencial a ser desenvolvido turisticamente. Com capacitação e infraestrutura adequadas, os turistas podem vivenciar experiências de contato com a natureza e aprendizados em um único local”, falou a secretária de Turismo de Piracicaba, Clarisssa Quiararia.

Para o titular da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Piracicaba, Maurício Perissinotto, ações com esta, voltadas ao fortalecimento da consciência ambiental junto ao turismo, são importante para o desenvolvimento da própria comunidade. “É uma oportunidade para os moradores locais para obtenção de fonte de renda, cuidando do ambiente e proporcionando experiências aos visitantes e turistas”, disse.