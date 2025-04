Helinho quer concessão à iniciativa privada do Parque do Mirante

A Prefeitura de Piracicaba encaminhou à Câmara Munici-pal o Projeto de Lei nº 94/2025, que propõe alterações na legis-lação que permitirá a concessão de uso de equipamentos turísticos da cidade, incluindo o Aquário Municipal “Ilda Borges Gonçalves” e o Parque do Mirante “Ladice Soriano Salgot”. A proposta visa modificar as regras de gratuidade estabeleci-das pela Lei nº 10.174/2024, com o objetivo de viabilizar economicamente a concessão à iniciativa privada.

De acordo com o texto, a gratuidade de acesso ao Parque do Mirante continuará garantida a todos os moradores da ci-dade. No entanto, o acesso gratuito ao Aquário será restrito a dois grupos: estudantes da rede pública municipal, em visitas pedagógicas durante a semana, e instituições sem fins lucrativos com sede em Piracicaba, que receberão ingressos gratuitos em quantidades a serem definidas em edital.

A mudança foi motivada por um parecer técnico da empresa Alfaiate Consultoria, que apontou a gratuidade irrestrita como um entrave à viabilidade financeira da concessão. Segundo os estudos apresentados, a receita de bilheteria do Aquário é considerada essencial para atrair interessados e garantir investimentos estimados em quase R$ 4,5 milhões para obras de revitalização, manutenção e novas atrações nos três espaços: Parque do Mirante, Aquário e Elevador Turístico do Alto do Mirante.