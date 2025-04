Prefeitura propõe taxa de iluminação pública visando melhorias

A Prefeitura de Piracicaba enviou para apreciação e aprovação da Câmara Municipal, Projeto de Lei Complementar que consolida as leis que disciplinam o Sistema Tributário Municipal, com o objetivo de instituir a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). A proposta visa garantir a manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública da cidade, promovendo um serviço mais eficiente e com mais qualidade para a população.

A medida está prevista no artigo 149-A da Constituição Federal de 1988, que autoriza os municípios a criarem contribuições específicas para custear, expandir e aprimorar a iluminação pública. Além disso, a iniciativa atende à recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que orienta os municípios a adotarem a Cosip como forma de assegurar o equilíbrio financeiro e a continuidade dos investimentos no setor.