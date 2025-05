Ajoelhados e humilhados: professores denunciam trotes na Esalq

A instituição disse manter ações preventivas contra o trote, conduzidas por uma comissão formada por docentes, assistentes sociais e setores de inclusão. Após o caso do dia 5, a diretoria convocou representantes do Conselho de Repúblicas para discutir a proibição do trote e práticas abusivas. Também houve uma reunião com cerca de 80 estudantes, na qual a direção reafirmou seu posicionamento contra atos de assédio ou conduta inadequada.

Por fim, a universidade reiterou seu compromisso com um ambiente acadêmico seguro, acolhedor e respeitoso.