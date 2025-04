Corpo de papa já 'explodiu' após método de preservação dar errado

Um dos episódios mais discutidos é o do papa Pio XII, falecido em outubro de 1958, aos 82 anos, após uma parada cardíaca em Castel Gandolfo, residência papal nos arredores de Roma. O médico responsável na época, Riccardo Galeazzi-Lisi, oftalmologista e então chefe da equipe médica do Vaticano, aplicou um método próprio de conservação, o que resultou em complicações.

A conservação dos corpos dos papas para os ritos fúnebres no Vaticano requer procedimentos específicos e cuidadosos. A tradição prevê que o corpo do pontífice permaneça exposto por vários dias para visitação pública, o que exige trabalho técnico de médicos e especialistas em tanatopraxia. No entanto, esse processo nem sempre apresentou os resultados esperados ao longo da história.

Antes de sua morte, Pio XII havia manifestado o desejo de ser sepultado sem intervenções invasivas. Com base nesse pedido, Galeazzi-Lisi propôs uma técnica que chamou de “osmose aromática”, que consistia na aplicação de óleos, ervas e resinas ao redor do corpo, envolvido posteriormente em celofane. A ideia era impedir a decomposição sem necessidade de remoção de órgãos ou exposição direta do corpo.

O processo, no entanto, não se mostrou eficaz. Durante a primeira noite após o falecimento, ainda em Castel Gandolfo, sinais de decomposição começaram a surgir, agravados pelo clima quente da estação. Relatos da época indicam que o corpo apresentou inchaço visível, emissão de gases e odor forte. Guardas designados à vigilância do corpo passaram mal, e os turnos de guarda precisaram ser ajustados com frequência.

Problemas durante o translado

Durante o transporte do corpo até a Basílica de São Pedro, em Roma, um barulho foi ouvido dentro do caixão. Testemunhas relataram uma espécie de explosão interna devido à pressão dos gases acumulados. Já na Arquibasílica de São João de Latrão, a situação exigiu uma intervenção emergencial. O corpo foi parcialmente reembalsamado, e o caixão precisou ser coberto para impedir a exposição direta.