Lula comparece ao velório do papa Francisco no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (25) do velório do papa Francisco, realizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia está prevista para ser concluída ainda no mesmo dia.

Lula chegou ao local acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, da ex-presidente Dilma Rousseff, do ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, do ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski e do assessor especial Celso Amorim.