De graça: OEP inicia temporada 2025, em comemoração aos 10 anos

A temporada de 2025 é significativa para a OEP, já que neste ano, a orquestra completa 10 anos de fundação. O grupo surgiu como uma forma de abrir espaço para pessoas que têm o interesse em aprender um instrumento musical, conhecer a história da música e aprimorar a musicalidade, mas que têm o estudo da música e do instrumento como um prazer e como um hobby, mas não necessariamente por aspirações profissionais. “Olhando esses cenários é que a Orquestra Educacional se apresenta como mais uma alternativa de oportunizar acesso a essas pessoas”, disse o maestro e diretor artístico da OEP, Ivan Bueno. “Nesse sentido é que surgiu a ideia de ter um grupo orquestral que pudesse ser um espaço de acolhimento e aprendizado para aqueles que querem tocar seu instrumento dentro de suas habilidades e competências musicais e técnicas, um ambiente de conexão com pessoas e com um repertório sinfônico, proporcionando bem estar, interação, inclusão e experiências”, completou.

A Orquestra Educacional de Piracicaba já tem data marcada para iniciar a temporada de 2025. O grupo se apresenta no próximo domingo, 4 de maio, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O evento é gratuito e os ingressos já podem ser retirados pelo site Megabilheteria.com.br. A apresentação está marcada para começar às 16h.

Mas o espaço da OEP também é aberto para aqueles que também querem uma carreira profissional. “A OEP também se apresenta como um meio necessário para aqueles que almejam uma vida profissional na área da música, desafiando-os e estimulando-os ao aprimoramento técnico e musical no instrumento, na interpretação musical e na prática em conjunto”, disse.

Atualmente, a OEP oferece atividades para pessoas a partir dos 10 anos de idade. “Para ter acesso às atividades da OEP são necessários ter um conhecimento técnico e musical mínimos, em consonância a um quadro classificatório definido na metodologia adotada – metodologia desenvolvida e apresentada no meu mestrado e doutorado na Unicamp. A partir desse conhecimento mínimo o interessado pode começar a participar da orquestra tocando uma partitura que foi adaptada/arranjada, que contém apenas esses elementos básicos que no momento é dominado pelo integrante”, disse o maestro. “É aconselhável que o integrante continue seus estudos no instrumento para que avance no domínio técnico e na musicalidade e assim possa evoluir também para outros naipes da orquestra com mais desafios técnicos e musicais”, completou.

