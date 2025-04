Deputado italiano quer alterações em novo decreto

A Società Italiana realizou nesta quinta-feira (24) o evento para tratar do decreto do governo italiano que altera as regras para o acesso à cidadania italiana. O deputado Fábio Porta, integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados da Itália e representante dos italianos residentes na América do Sul, participou do encontro realizado na Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) no fim da tarde.

A proposta do governo italiano, anunciada recentemente, altera a forma de reconhecimento da cidadania por direito de sangue — o chamado jus sanguinis. Até então, não havia limitação de gerações, bastando comprovar a ancestralidade italiana a partir de 17 de março de 1861, data da unificação do Reino da Itália. Com o novo decreto, o direito fica restrito a filhos e netos de italianos nascidos na Itália, o que afeta diretamente milhares de brasileiros descendentes de imigrantes italianos.

Ao Jornal de Piracicaba, o deputado Fábio Porta explicou que é possível alteração no decreto do governo italiano. “Hoje, a preocupação desta grande comunidade é relativa a esse novo decreto do governo italiano que quer cortar a transmissão de cidadania para o ítalo descendente. Tentamos explicar que nada é perdido, temos 30 dias até o fim de maio para modificar esse decreto e que apesar da nossa mágoa contra uma decisão injusta vamos tentar diminuir os estragos que já existem”, explicou.