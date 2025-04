MEC: aprenda espanhol grátis com curso online; inscreva-se

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site e navegar até a seção “Idiomas, Línguas e Literatura”. Dentro dessa aba, basta selecionar a opção “espanhol 1 (extra março – turma 2025A)”.

O acesso às aulas gravadas é imediato após a realização de um simples cadastro na plataforma . Os estudantes têm até o dia 30 de junho para se inscrever no curso e iniciar seus estudos.

Ao final do curso, os participantes que alcançarem um aproveitamento mínimo de 60% e concluírem todas as aulas e atividades propostas até o dia 31 de julho receberão um certificado de conclusão. Em caso de não aprovação, será necessário aguardar a abertura de uma nova turma para tentar novamente. Esta é uma excelente oportunidade para dar os primeiros passos no aprendizado do espanhol de forma flexível e gratuita.