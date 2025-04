Estudantes flagram pombos e ratos no refeitório de universidade

Alunos da Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista (FESJ), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), denunciaram a presença de ratos e pombos no refeitório do campus. As imagens, feitas por estudantes e divulgadas nas redes sociais no dia 22 de abril, mostram um rato sendo perseguido dentro da cozinha e aves próximas às áreas de alimentação.

A denúncia foi publicada pelo Movimento dos Estudantes Independentes da Unesp, que também criticou as más condições de armazenamento de alimentos e a escassez de equipamentos no local. Segundo os alunos, apenas dois micro-ondas atendem mais de 130 estudantes e o campus não possui restaurante universitário nem subsídio para refeições.