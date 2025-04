Consignado CLT pode ser contratado direto com bancos; veja como

A partir desta sexta-feira (25), o Crédito do Trabalhador, também conhecido como Consignado CLT, entra em nova etapa e passa a ser oferecido diretamente pelos canais digitais de bancos habilitados. A medida deve ampliar o acesso à linha de crédito, inicialmente disponível apenas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

Saiba mais

Lançada em 12 de março, a modalidade é destinada a trabalhadores do setor privado com carteira assinada e utiliza o saldo do FGTS como garantia, permitindo juros mais baixos em relação a outras formas de empréstimo. Segundo o Ministério do Trabalho, a expectativa é de que o volume total emprestado supere R$ 100 bilhões até junho.