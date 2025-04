Arborização urbana: Águas de São Pedro lidera ranking

Piracicaba ocupa a 8ª colocação no ranking de arborização da Região Metropolitana, com 86,07% de suas vias públicas arborizadas, segundo o Censo 2022 do IBGE. Cidades como Águas de São Pedro, Santa Bárbara d'Oeste, Elias Fausto e Nova Odessa aparecem à frente da cidade no levantamento que analisou as condições urbanísticas das vias brasileiras.

Segundo o estudo, quase 115 milhões de brasileiros vivem em ruas com pelo menos uma árvore. Em Piracicaba, o índice indica que a cada 10 vias públicas, pelo menos oito contam com alguma forma de cobertura arbórea.