'Café fake' apreendido em operação é feito de 'lixo'

A legislação brasileira permite que o café contenha até 1% de impurezas naturais da lavoura, como galhos ou cascas. No entanto, proíbe a inclusão de grãos de outras espécies vegetais, corantes, açúcar, caramelo, borra de café reutilizada e outros materiais considerados inadequados.

Há também produtos no mercado que não contêm café na composição, sendo fabricados a partir de ingredientes como cevada ou milho, com a adição de aromas artificiais. Esses produtos são classificados como ultraprocessados e se diferenciam do café tradicional consumido no país.

Riscos ao consumidor

De acordo com especialistas, a principal preocupação está na possibilidade de indução ao erro. Mariana Ribeiro, nutricionista do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), explica que elementos visuais usados nos rótulos podem levar os consumidores a acreditar que estão adquirindo café, quando o conteúdo não corresponde à descrição.