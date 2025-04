Alerta de tempestade: Piracicaba pode ter ventania e granizo

Em boletim diário, o Cepagri-Unicamp confirmou a mudança no tempo e alertou, também, para o risco de chuvas moderadas e fortes nos próximos dias. “Previsão de mudança brusca no tempo ao longo do dia, com a aproximação de áreas de instabilidade ao estado de São Paulo. Há previsão de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia em toda a região de Campinas. Durante a chuva forte há risco de rajadas de vento forte, raios e queda de granizo”, informou. Para a sexta-feira, o tempo também continua instável. “Tempo instável e fechado, com previsão de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia, em toda a região”, completou o Cepagri.

Na sexta-feira (25), o Inmet indica que Piracicaba terá mínima de 18°C e máxima de 22°C, com previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva, além da previsão de raios e trovões isolados. As chuvas podem acontecer a qualquer momento do dia. No sábado, a mínima fica em 17°C e a máxima chega aos 25°C, com previsão de muitas nuvens no céu e chances de chuvas pontuais. No domingo (27), a mínima será de 16°C e a máxima sobe para 29°C, também com previsão de muitas nuvens no céu e chances de pancadas de chuva a qualquer momento do dia.