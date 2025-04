Crianças superdotadas têm 5 hábitos que as diferenciam das demais

Crianças com essa característica podem não reagir a chamados ou estímulos externos enquanto estão envolvidas em uma atividade que desperta seu interesse. Embora também seja comum em condições como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), o hiperfoco pode representar uma capacidade de concentração diferenciada, quando associado a desempenho elevado em tarefas cognitivas.

3. Questionamento constante e busca por explicações

Durante os primeiros anos de vida, é natural que as crianças façam muitas perguntas, especialmente entre os dois e quatro anos de idade. No entanto, quando essa curiosidade permanece por mais tempo e é acompanhada por questionamentos complexos ou sobre temas abstratos, pode haver indícios de habilidades cognitivas acima da média.

A psicóloga Trinidad Aparicio Pérez ressalta que, nesses casos, não basta oferecer respostas simples. Essas crianças tendem a querer compreender os processos por trás dos acontecimentos, demonstrando interesse em causas, consequências e mecanismos. Esse tipo de questionamento pode envolver áreas como ciência, tecnologia, filosofia ou fenômenos sociais.