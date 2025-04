Em duas décadas, brasileiros pagaram R$ 40 trilhões em impostos

Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), revela que, em 20 anos de Impostômetro, os brasileiros já pagaram R$ 40 trilhões em impostos municipais, estaduais e federais. O painel, instalado no prédio da ACSP, localizado na rua Boa Vista, 51, no centro histórico da capital paulista, completou duas décadas de atividades no último dia 20 de abril.

O Brasil ocupa o 24º lugar no ranking dos países com as maiores cargas tributárias do mundo. Para se ter uma ideia real da cifra arrecadada, seria possível comprar 575.575.043 casas populares, construir 61.595.385 escolas públicas, adquirir 130.032.478 ambulâncias, 50.914.986.965 de cestas básicas e 25.023.125 leitos hospitalares, entre outros itens essenciais.